Brüder im Geiste: Der ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro und Donald Trump 2020 bei einem Essen in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago.

Von Peter Burghardt, Washington

Jair Bolsonaro war schon einige Tausend Kilometer weit weg, als seine Verehrer am Sonntag das Regierungsviertel in Brasília demolierten. Das unterscheidet ihn ein wenig von Donald Trump, der zwei Jahre zuvor beim Sturm seiner Hooligans auf das Kapitol noch im Weißen Haus um die Ecke saß. Brasiliens vormaliger Präsident wohnt seit Jahresende in Orlando, Florida, USA. Umso näher ist er nun seinem Gesinnungsgenossen Trump: Es sind von seinem Refugium nur 150 Meilen nach Mar-a-Lago in Palm Beach.