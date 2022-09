Wahlen in Brasilien

An einem Stand in São Paulo werden Handtücher mit den Porträts der Kandidaten angeboten. Die Verkaufszahlen zeigen: Lula ist beliebter.

Am Sonntag wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten. In Umfragen führt der linke Ex-Präsident Lula da Silva vor dem rechten Amtsinhaber Bolsonaro. Die Sorge ist groß, dass angespannte Stimmung in Gewalt umschlägt.