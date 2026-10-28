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BrasilienWarum Flávio Bolsonaro in die USA flieht

Lesezeit: 3 Min.

Ein verkleideter Lula-Anhänger möchte Flávio Bolsonaro im Gefängnis sehen. Doch der gescheiterte Präsidentschaftskandidat hat sich in die USA abgesetzt.
Ein verkleideter Lula-Anhänger möchte Flávio Bolsonaro im Gefängnis sehen. Doch der gescheiterte Präsidentschaftskandidat hat sich in die USA abgesetzt.
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl setzt sich der ultrarechte Kandidat heimlich nach Florida ab. Er ist nicht der Erste aus der Familie, der bei Donald Trump Schutz sucht.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Die Gegend um den Nationalpark von Iguazú in Argentinien ist ein Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Welt. Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, um die beeindruckenden Iguazú-Wasserfälle zu sehen. Auch Schmuggler nutzen die unübersichtliche Grenzregion, in der drei Länder aufeinandertreffen: Brasilien, Paraguay und eben Argentinien. Nach allem, was bekannt ist, war auch Brasiliens derzeit prominentester Wahlverlierer kürzlich hier.

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