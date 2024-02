Brasilien:Bolsonaros verzweifelte Machtdemonstration

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Will man Jair Bolsonaros derzeitige Situation zusammenfassen, lässt sich sagen: Der Pass ist weg, kassiert vergangene Woche von brasilianischen Behörden wegen Fluchtgefahr. Dafür aber hat der rechtsextreme Ex-Präsident wohl immer noch viele Anhänger, und sie ruft er nun zusammen, zu einer Großdemonstration am kommenden Sonntag in São Paulo und in seinem Namen.