Nach dem Tod eines Einwanderers aus Marokko bei einem gewaltsamen Einsatz der italienischen Polizei haben die Behörden Aufklärung versprochen. Aus dem Innenministerium in Rom hieß es, man werde „völlige Transparenz“ walten lassen. Der 42 Jahre alte Mann war am Sonntag in Bologna von zwei Polizeibeamten mit Handschellen gefesselt und auf den Boden gedrückt worden. Obwohl er mehrfach um Hilfe rief, ließen die Beamten nicht von ihm ab. Auf einem Video ist zu sehen, wie die beiden ihn erst umdrehen, als er sich nicht mehr bewegt, nach mehr als vier Minuten. Gegen die Polizisten laufen Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, ebenso wie gegen insgesamt vier Sanitäter, weil diese nicht eingeschritten sein sollen.