SüdamerikaKonservativer Paz gewinnt Präsidentschaftswahl in Bolivien

Lesezeit: 4 Min.

Rodrigo Paz Pereira hat die Präsidentschaftswahl in Bolivien gewonnen.
Rodrigo Paz Pereira hat die Präsidentschaftswahl in Bolivien gewonnen. (Foto: Natacha Pisarenko/AP)

Mit Rodrigo Paz Pereira hat Bolivien einen moderaten Reformer ins Amt des Staatschefs gewählt. Nach 20 Jahren Sozialismus markiert die Wahl einen historischen Einschnitt.

Von Benedikt Peters

Mit dem Sieg des Senators Rodrigo Paz Pereira bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Bolivien steht das südamerikanische Land vor einem politischen Umbruch. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt der Kandidat der christdemokratischen Partei Partido Demócrata Cristiano, die der politischen Mitte zugerechnet wird, auf rund 55 Prozent – laut Wahlbehörde ein „unwiderruflicher Vorsprung“.

