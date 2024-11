Bei Protesten in Bolivien haben Anhänger des Ex-Präsidenten Evo Morales nach Regierungsangaben drei Militärkasernen besetzt und bei Straßenschlachten Dutzende Polizisten verletzt. Soldaten und ihre Familien würden in den Kasernen von Bewaffneten als Geiseln gehalten, schrieb Präsident Luis Arce in den sozialen Medien. Eine genaue Zahl der dort festgehaltenen Menschen nannte er nicht.