Bolivien ist Präsident Luis Arce zufolge mit einem Putschversuch konfrontiert. Seine Erklärung am Mittwoch folgt dem Eindringen von Soldaten in den Präsidentenpalast in La Paz. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Mittwoch von einem gepanzerten Fahrzeug, das den Zugang zum Palast am Plaza Murillo in La Paz durchbrochen habe.