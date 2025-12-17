Die neue bolivianische Regierung will Anbauflächen für Koka-Pflanzen deutlich reduzieren. Ziel sei es, die Produktion so einzuschränken, dass sie nicht in den illegalen Markt fließe, erklärte Innenminister Marco Antonio Oviedo laut Tageszeitung El Deber am Dienstag. Der Anbau und der Konsum von Koka-Blättern sind in Bolivien gesetzlich erlaubt. Die Verarbeitung zu Kokain ist verboten. Zu Wochenbeginn hatten die Vereinten Nationen Zahlen zum Koka-Anbau in Bolivien für 2024 veröffentlicht. Demnach wurden Fortschritte bei der Eindämmung des Anbaus in Schutzgebieten erzielt. Gleichzeitig hieß es, dass je nach Region mehr als 90 Prozent der Koka-Produktion in den illegalen Markt gelangen.