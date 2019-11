Detailansicht öffnen Boliviens Präsident Evo Morales ist seit 2006 im Amt. (Foto: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS)

Das Votum der Wahlprüfer von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) war überraschend deutlich: Es könne zwar theoretisch sein, dass Boliviens Präsident Evo Morales bei der Wahl am 20. Oktober die meisten Stimmen bekommen habe. Es sei aber äußerst unwahrscheinlich, dass er wirklich den nötigen Abstand zum Zweitplatzierten Carlos Mesa erreicht habe. Das sollte nichts anderes heißen, als: Das Ergebnis, das die Oberste Wahlbehörde am 21. Oktober mitgeteilt hatte, ist falsch. Große Teile der Bevölkerung hatten das bereits zuvor ähnlich gesehen, weshalb Bolivien sich seit Wochen in Aufruhr befindet. Es gab Tote bei Krawallen und Straßenschlachten, Rathäuser wurden demoliert, Wahlämter angezündet, Fernsehsender besetzt, und am Wochenende meuterten Teile der Polizei.

Morales' Opponenten konnten sich durch das Votum der OAS-Beobachter im Recht fühlen. Ihr Untersuchungsergebnis war ein Schlag ins Gesicht des Präsidenten, der eine Stichwahl bisher abgelehnt hatte. Nach der Bekanntgabe blieb ihm nichts anderes übrig, als vor sein Volk zu treten und Neuwahlen zu verkünden - auch wenn er das Votum der OAS mit keinem Wort erwähnte. Es sollte wieder einmal so aussehen, als habe Morales einsam und allein entschieden - wie so oft in den vergangenen Jahren.

Man müsse Bolivien wieder befrieden, sagte Morales in seiner Ansprache. Als Staatsoberhaupt sei es seine Hauptaufgabe, "das Leben zu schützen, den Frieden, die soziale Gerechtigkeit, und die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten". Und er kündigte an, die Oberste Wahlbehörde neu zu besetzen - was im Kern nichts anderes war als eine Schuldzuweisung. Es sollte so aussehen, als habe die Behörde versagt - und nicht so, als habe Morales das Wahlergebnis so hinbiegen lassen, wie er es gerne hätte.

Selbst frühere Verbündete wandten sich gegen ihn

Am Abend des 20. Oktober hatte es zunächst so ausgesehen, als habe Morales die nötigen zehn Prozentpunkte Abstand zu seinem Rivalen Carlos Mesa verfehlt, die das Wahlgesetz vorschreibt. Dann wurde die Auszählung plötzlich gestoppt - auf wessen Abordnung ist bis heute unklar. 24 Stunden später hieß es dann, eine Stichwahl sei unnötig. Morales hielt eine Ansprache, in der er sagte, es habe doch knapp zum Sieg gereicht. Seitdem ist das Land in Aufruhr. Selbst frühere Verbündete unter den indigenen Gruppen und regierungsunabhängigen Organisationen, die Morales groß gemacht hatten, wandten sich nun gegen ihn. Im Aufwind fühlen sich hingegen seine Erzfeinde aus der Wirtschaftsmetropole Santa Cruz. Dort hat die weiße Oberschicht das Sagen, der auch der liberalkonservative Gegenkandidat Carlos Mesa angehört, der bereits einmal, von 2003 bis 2005, Präsident war - vor Morales.

Mesa forderte Morales zum Verzicht auf eine Kandidatur bei der Neuwahl auf. Morales selbst sagte im Radio, "Kandidaturen müssen jetzt zweitrangig sein". Die Lage in Bolivien blieb gespannt. Am Samstag hatten Regierungsgegner in La Paz zwei staatliche Rundfunksender besetzt, die daraufhin ihre Programme unterbrachen. Im ganzen Land kam es zu weiteren Demonstrationen. Medien zufolge schloss sich die Polizei in vielen Städten den Protesten an.