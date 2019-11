Es glich einem kleinen Gottesdienst, als Boliviens Übergangspräsidentin Jeanine Áñez am Mittwoch die neue Armeeführung vereidigte. Vor einem weißen Kreuz und einer aufgeschlagenen Bibel standen die Kommandeure von Heer, Luftwaffe und Marine, der Stabschef sowie der neue Oberbefehlshaber, Sergio Orellana. Er löst Williams Kaliman ab - ausgerechnet jenen General also, der überhaupt erst den Weg frei gemacht hatte für Áñez.

Seit Dienstag ist die 52-Jährige Juristin und ehemalige Fernsehmoderatorin im Amt. Sie füllte damit ein Machtvakuum: Am Sonntag hatte Boliviens langjähriger Präsident Evo Morales unter dem Druck von Massenprotesten und letztendlich auch dem Militär erst das Amt und kurz danach auch das Land verlassen. Mit ihm traten auch der Vizepräsident, die Senatspräsidentin und der Vorsitzende in der Abgeordnetenkammer zurück. Laut Verfassung fiel damit die Verantwortung an Áñez, die zuvor zweite Vorsitzende des Senats war. Das Oberste Gericht erkannte die Entscheidung an, Kritik kam aber von Abgeordneten der Partei Movimiento al Socialismo (Mas), zu der auch Boliviens Ex-Präsident Evo Morales gehört. Er sprach aus seinem Exil in Mexiko der neuen Übergangspräsidentin jegliche Legitimität ab. Gleichzeitig aber kündigte er an, er werde nach Bolivien zurückkehren, "wenn mein Volk das will, um die Situation zu beruhigen".

Obwohl Boliviens Ex-Präsident Tausende Kilometer entfernt ist, stellt er für die neue Regierung ein schwerwiegendes Problem dar. Seine Anhänger demonstrierten auch am Mittwoch wieder in La Paz, El Alto und anderen Städten des Landes. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Steine flogen, Gebäude und Barrikaden wurden in Brand gesteckt, die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas. In der Stadt Santa Cruz de la Sierra im Osten des Landes wurde ein 20-Jähriger bei Auseinandersetzungen laut Angaben eines Arztes durch einen Kopfschuss getötet. Es ist unklar, ob es noch ein weiteres Opfer gab. Die Zahl der Toten seit Beginn der Proteste erhöht sich damit auf mindestens zehn. Mehr als 400 Menschen wurden dazu verletzt. Für die folgenden Tage sind weitere Massenproteste geplant, und die Gewerkschaft der Kokabauern kündigte Mobilisierungen im ganzen Land an.

Übergangspräsidentin Áñez versucht derweil, die Lage zu normalisieren. Kurz nach ihrem Amtsantritt hat die konservative Politikerin versprochen, Neuwahlen anzusetzen. Gleichzeitig muss sie aber auch ihre eigene Position festigen. Ebenfalls am Mittwoch gab sie erste Minister ihres Kabinetts bekannt, darunter die des Innen-, Außen- sowie Finanzministeriums. Die 52-Jährige berief dabei vor allem konservative Experten und Politiker, die als ausgesprochene Kritiker der Regierung von Evo Morales gelten. Dazu erneuerte Áñez aber auch die Militärspitze. Vor allem die Abberufung des bisherigen Oberbefehlshaber Williams Kaliman löste dabei Überraschung aus. Er hatte sich am vergangenen Sonntag öffentlich gegen Morales gestellt und diesen damit zum Rücktritt gezwungen. Im Anschluss daran hatte sich die neue Übergangspräsidentin Áñez mehrmals demonstrativ mit hochrangigen Militärvertretern gezeigt, eine Strategie, der auch andere in Not geratene Regierungen in Lateinamerika gerade folgen. Sowohl in Chile als auch in Peru und Ecuador ließen sich die Präsidenten im Zuge von Massenprotesten öffentlich mit Generälen und der Führung der Streitkräfte fotografieren.

Dass Áñez nun die Militärspitze ausgetauscht hat, spricht nicht gegen die führende Rolle der Streitkräfte, sondern dafür: Vor allem der ehemalige Oberbefehlshaber Kaliman gilt als enger Vertrauter von Morales. Beobachter vermuten nun, dass Áñez Widerstand im Militär vorbeugen möchte. Schon einmal hatte es in Bolivien eine Übergangspräsidentin gegeben, Lidia Gueiler. Diese wurde am 17. Juli 1980 vom General Garcia Meza mit einem der letzten Putsche aus dem Amt gejagt.