Sorge um US-Konjunktur lässt weltweit Börsenkurse einbrechen. In Japan rauschen die Kurse in die Tiefe wie seit Jahrzehnten nicht, der Dax fällt Richtung 17 000 Punkte und auch an der Wall Street geht es weiter abwärts. Weltweit beginnt die Woche mit hohen Verlusten am Aktienmarkt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Ruhe ist jetzt erste Anlegerpflicht (SZ Plus)

Britischer Premier Starmer will gegen rechte Krawalle hart durchgreifen. Die britische Regierung will den gewalttätigen Ausschreitungen durch Rechtsextremisten nach der Bluttat im englischen Southport mit harter Hand begegnen. Premierminister Starmer kündigt nach einer Sitzung des Krisenstabs Cobra an, eine "Armee von Polizisten" aufzustellen. Er verspricht schnelle und harte Strafen, es habe bereits Hunderte Festnahmen gegeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechte Influencer: Russische Medien stecken offenbar hinter der Desinformationskampagne in Großbritannien

Bangladeschs Premierministerin tritt zurück und flieht ins Ausland. Angesichts der schweren Unruhen in Bangladesch hat die Regierungschefin Hasina mit einem Hubschrauber das Land verlassen. Als ihre Flucht bekannt geworden war, stürmen tausende Menschen die offizielle Residenz Hasinas. Bangladesch soll von einer Übergangsregierung geführt werden, verkündet Armeechef General Waker-Us-Zaman. Zum Artikel

MEINUNG Es gibt eine Verbindung zwischen unseren billigen Klamotten und dieser Staatskrise (SZ Plus)

Wirtschaftsminister der Hamas bei Angriff getötet. Nach Angaben des israelischen Militärs soll Abed al-Sariei der Hamas bei der Waffenbeschaffung geholfen haben. Die USA versprechen Israel "eiserne Unterstützung", sollte es zum Vergeltungsangriff Irans kommen. Liveblog zum Krieg in Nahost

Olympische Spiele

Mixed-Staffel holt Gold im Triathlon. Das gab es seit 16 Jahren nicht mehr: Die deutsche Staffel schafft mit Gold im Mixed-Wettbewerb einen herausragenden Erfolg. Das überraschende Gold war mehr als nur ein Trost für die verpatzten Einzelrennen, bei denen die deutschen Triathleten - auch bedingt durch Sturzpech - hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Zum Artikel (SZ Plus)

Dank Torhüter Danneberg zittern sich die Hockey-Weltmeister ins Halbfinale. In einem kuriosen Spiel mit vielen Eingriffen der Referees ringen die deutschen Hockeyspieler Argentinien nieder. Im Halbfinale gegen Indien geht es schon um eine Medaille – doch das Team will mehr. Zum Artikel

Simone Biles gewinnt Silber am Boden. Die beste Turnerin der Welt hat unerwartete Probleme am Barren – und verpasst eine Medaille. Zum Abschluss ihrer Spiele holt sie aber noch Silber im Boden-Finale. Auch für Lukas Dauser läuft es am Barren nicht gut. Zum Blog

Olympia 2024 in Paris: Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick

