Die Aussicht auf sinkende Zinsen lockt die Anleger an die Aktienmärkte. Der Dax markierte am Donnerstag ein Rekordhoch. Der deutsche Leitindex kletterte in der Spitze um 0,6 Prozent auf 18 899,99 Zähler und übertraf damit seine alte Bestmarke von Mitte Mai. Börsianer rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed im September den geldpolitischen Wechsel einläuten und ihren Leitzins senken wird. Auch die Europäischen Zentralbank könnte den Leitzins im September von derzeit 4,25 Prozent senken.