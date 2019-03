3. März 2019, 19:25 Uhr Bodycams Polizei speichert Daten bei Amazon

Die sicherste Cloud sei der Server von Amazon, sagt die Bundespolizei und löst eine Datenschutz-Debatte aus.

Die Bundespolizei speichert Einsatz-Aufnahmen von Körperkameras, sogenannten Bodycams, auf Servern des Internetriesen Amazon. Der US-Anbieter sei gegenwärtig der einzige, der in Deutschland eine entsprechende vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Cloudlösung zur Verfügung stelle, zitierte die Neue Osnabrücker Zeitung das Bundespolizeipräsidium. Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser, der zu dem Thema eine Anfrage an das Bundesinnenministerium gestellt hatte, kritisierte das "potenzielle Sicherheitsrisiko". Bei der Speicherung der Daten auf Servern von Amazon bleibe im Unklaren, ob die US-Sicherheitsbehörden auf diese zugreifen können, sagte Strasser am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung sei daher gefordert, die volle Kontrolle über solch sensible Daten sicherzustellen. "Dafür brauchen wir Speicherkapazitäten bei den Behörden in Deutschland. Union und SPD sind in der Pflicht, dies schnellstmöglich sicherzustellen." Bodycams sollen mögliche Angreifer abschrecken. Zugleich können die Aufnahmen helfen, Straftäter zu identifizieren. Das Ministerium erklärte auf Anfrage Strassers, dass "die deutschen Datenschutzstandards eingehalten" würden. Die Daten würden verschlüsselt und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert. Auch der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz äußerte Bedenken. Amazon sei in der Kritik, weil das Unternehmen auch Gesichtserkennungssoftware an US-Polizeibehörden verkaufe, die bei Aufnahmen von Bodycams genutzt würden, sagte er der Neue Osnabrücker Zeitung. "Dass ausgerechnet dieses Unternehmen jetzt die Bodycam-Aufnahmen für die Bundespolizei verwalten soll, hinterlässt mehr als ein ungutes Gefühl."