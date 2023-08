Kurt Weinberger kritisiert den hohen Bodenverbrauch in Österreich, etwa den Bau von Straßen. "Wir haben 15 Meter Straßenlänge pro Kopf", sagt er. "In Spanien, der Slowakei oder Deutschland sind es acht bis zehn Meter."

Interview von Dominik Prantl

In Österreich wurden in den vergangenen fünf Jahren elf bis zwölf Hektar Boden verbraucht - pro Tag. Knapp die Hälfte davon wurde versiegelt, also mit einer wasser- und luftundurchlässigen Schicht abgedeckt. Kurt Weinberger, 62, promovierte an der Universität für Bodenkultur Wien, ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung und engagiert sich seit vielen Jahren für mehr Klima- und Bodenschutz. Dank seiner Kindheit auf dem Bauernhof wisse er, "was es heißt, den Boden zu bestellen".