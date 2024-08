Grund zur vollen Zufriedenheit haben Landwirte naturgemäß selten. Mal ist es zu kalt, mal zu heiß, mal ist es zu trocken, mal zu nass. In diesem Sommer ist es eindeutig zu feucht, etwa für die Obstbauern am Bodensee. Die nasse Witterung habe zu einem „erhöhten Pilzbefall“ geführt, klagt Dieter Mainberger, selbst Obstbauer und Chef des örtlichen Bauernverbands in Tettnang. Das wiederum führt zu hässlichem Schorf auf den Früchten oder, bei starkem Pilzbefall, zu ihrem Verderben. Mehr Pflanzenschutz – das sei „der einzig gangbare Weg, um die Ernte der Betriebe zu retten“, findet Mainberger. Doch das ist, gerade bei den Äpfeln in und um Tettnang, leicht gesagt.