Eigentlich hat es Bob Woodward gar nicht nötig, andere zu zitieren, wenn er Urteile über US-Präsidenten fällt. Über zehn von ihnen hat der Star-Reporter der Washington Post seit Mitte der 1970er-Jahre Bücher geschrieben und alle interviewt. Mit 83 legt er nun seine Autobiografie vor, und nachdem Woodward einige „Geheimnisse“ gelüftet und die Leser in die Machtspiele, Eitelkeiten und Intrigen der Washingtoner Polit-Elite mitgenommen hat, zitiert er im letzten Kapitel die Abschiedsrede George Washingtons. „Gerissene, ehrgeizige und prinzipienlose Menschen werden in die Lage versetzt werden, die Macht des Volkes zu untergraben und sich die Regierung anzueignen“, hatte der erste US-Präsident 1796 gewarnt.