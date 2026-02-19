Moderne Hochhäuser, Grünflächen, ein Fluss, und im Hintergrund geht die Sonne auf: Das ist die Vision für Gaza in einem mit Musik unterlegten Video, das sich die Mitglieder von Donald Trumps „Friedensrat“ am Donnerstag angesehen haben. Aus den Trümmern werde eine neue Zukunft entstehen, sagt die Off-Stimme, dank des Engagements des US-Präsidenten. Die Anwesenden applaudieren.
„Board of Peace“Milliardenschwere Pläne für Gaza
Der Friedensplan für Gaza soll in die nächste Phase treten. Wie das gelingen soll, wird bei der ersten Sitzung von Trumps umstrittenem „Friedensrat“ allerdings nicht so recht klar.
Von Charlotte Walser, Washington
