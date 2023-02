Von Manuel Bewarder, Florian Flade und Christoph Koopmann

Mit staatlicher Überwachung hatte Josef Hoch schon früh in seiner Karriere zu tun. In den 1990er-Jahren hätte der Jurist beinahe den Prozess gegen den einstigen Stasi-Chef Erich Mielke wegen der Mauertoten geleitet. Als Richter am Berliner Kammergericht urteilte Hoch dann über Terroristen und Spione. Auch am Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte Hoch schließlich immer wieder mit den Geheimdiensten zu tun.