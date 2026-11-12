Deutsche Agenten dürfen nach einem Gesetzentwurf von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) künftig auch aktiv gegen Widersacher im In- und Ausland vorgehen. Am Freitag will der Bundestag final über das gut 600 Seiten lange Gesetzeswerk abstimmen. Übersetzt bedeuten die Vorschriften: Agenten sollen künftig auch hinter feindlichen Linien im Notfall sabotieren und bei Cyberangriffen zurückschlagen dürfen. Was steckt hinter dem Plan, welche Risiken bringt er mit sich? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:
GeheimdienstreformLizenz zum Sabotieren: Was sich bei BND und Verfassungsschutz ändert
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Deutschlands Nachrichtendienste bekommen mehr Befugnisse, auch für den Kampf gegen wachsende hybride Gefahren. Agenten sollen nun durchsuchen und zurückschlagen dürfen.
Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin
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