Zum Hauptinhalt springen

GeheimdienstreformLizenz zum Sabotieren: Was sich bei BND und Verfassungsschutz ändert

Lesezeit: 4 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (rechts) und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen (links), im September.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (rechts) und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen (links), im September.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Deutschlands Nachrichtendienste bekommen mehr Befugnisse, auch für den Kampf gegen wachsende hybride Gefahren. Agenten sollen nun durchsuchen und zurückschlagen dürfen.

Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Deutsche Agenten dürfen nach einem Gesetzentwurf von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) künftig auch aktiv gegen Widersacher im In- und Ausland vorgehen. Am Freitag will der Bundestag final über das gut 600 Seiten lange Gesetzeswerk abstimmen. Übersetzt bedeuten die Vorschriften: Agenten sollen künftig auch hinter feindlichen Linien im Notfall sabotieren und bei Cyberangriffen zurückschlagen dürfen. Was steckt hinter dem Plan, welche Risiken bringt er mit sich? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Zur SZ-Startseite

70  Jahre Bundesnachrichtendienst
:Vom Kalten Krieg zur hybriden Bedrohung

Der BND feiert in Pullach bei München, wo lange seine Zentrale war, sein 70-jähriges Bestehen. Die Bedeutung des Standorts im Isartal wird vermutlich wachsen, sollte der Dienst erweiterte operative Befugnisse erhalten.

SZ PlusVon Udo Watter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite