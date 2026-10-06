Der Grünen-Politiker gehört seit acht Jahren zu Deutschlands Geheimdienst-Kontrolleuren im Bundestag: Konstantin von Notz, 55, hat schon so einige Krisen und Affären in Deutschlands Diensten miterlebt. Dass Fahnder nun aber mit August Hanning den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes wegen des Verdachts des Landesverrats festnahmen, hält Notz für einen Fall ganz neuer Dimension.