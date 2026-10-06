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Spionageskandal im BND„Noch so ein Ding, und wir können einpacken“

Lesezeit: 4 Min.

Konstantin von Notz, Abgeordneter und Sicherheitsexperte der Grünen im Bundestag.
Konstantin von Notz, Abgeordneter und Sicherheitsexperte der Grünen im Bundestag.
Christian Kielmann/IMAGO

Geheimdienstkontrolleur Konstantin von Notz warnt vor weitreichenden Folgen der Spionageaffäre um Ex-BND-Präsident Hanning und fordert, Lobbygeschäfte von Ex-Agenten endlich zu verbieten.

Interview von Markus Balser, Berlin

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Der Grünen-Politiker gehört seit acht Jahren zu Deutschlands Geheimdienst-Kontrolleuren im Bundestag: Konstantin von Notz, 55, hat schon so einige Krisen und Affären in Deutschlands Diensten miterlebt. Dass Fahnder nun aber mit August Hanning den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes wegen des Verdachts des Landesverrats festnahmen, hält Notz für einen Fall ganz neuer Dimension.

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Affäre beim BND
:Spionageverdacht: Ex-Geheimdienstchef August Hanning verhaftet

Der frühere BND-Präsident soll noch Jahre nach seinem Ausscheiden geheime Informationen aus der Behörde erhalten und möglicherweise verkauft haben – an fremde Mächte? Es wäre einer der ganz großen Spionagefälle der Bundesrepublik.

SZ PlusVon Markus Balser, Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt

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