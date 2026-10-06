Der Grünen-Politiker gehört seit acht Jahren zu Deutschlands Geheimdienstkontrolleuren im Bundestag: Konstantin von Notz, 55, hat schon so einige Krisen und Affären in Deutschlands Diensten miterlebt. Dass Fahnder nun aber mit August Hanning den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes wegen des Verdachts des Landesverrats festnahmen, hält Notz für einen Fall ganz neuer Dimension.
Spionageskandal im BND„Noch so ein Ding, und wir können einpacken“
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Geheimdienstkontrolleur Konstantin von Notz warnt vor weitreichenden Folgen der Spionageaffäre um den früheren BND-Präsidenten Hanning und fordert, Lobbygeschäfte von Ex-Agenten endlich zu verbieten.
Interview von Markus Balser, Berlin
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