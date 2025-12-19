Vor Kurzem gab es eine Werbeoffensive des Bundesnachrichtendiensts. Auf den Plakaten stand: „Wir suchen Terroristen. Männlich, weiblich, divers. Finde sie mit uns.“ Eine kreative Stellenausschreibung für Agentenjobs, die gleichzeitig auch eine Stellenbeschreibung war. Und die gut zu den Plänen aus dem Bundeskanzleramt passt, das den Bundesnachrichtendienst jetzt stärken will. Das geht aus einem Entwurf für ein neues BND-Gesetz hervor, der der SZ, dem WDR und NDR exklusiv vorliegt.

Was darin steht, darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Jörg Schmitt aus dem Investigativressort der SZ, der den Entwurf für das neue BND-Gesetz gelesen hat. Und er sagt, dass die Pläne aus dem Kanzleramt beim Verteidigungsministerium auf wenig Begeisterung stoßen dürften.

Weitere Nachrichten: EU einigt sich auf Schulden für die Ukraine; Bundesverwaltungsgericht kippt Verbot der „Hammerskins“.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu

