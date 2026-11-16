Wer ganz nach oben will, in die Führungsetage des Bundesnachrichtendienstes (BND), der braucht eine sogenannte „Ü3“-Bescheinigung. Bei dieser schärfsten Form der Sicherheitsüberprüfung wird gemeinhin das gesamte bisherige Leben eines Agenten auf den Kopf gestellt: Vita, Finanzen, Auslandskontakte. Freunde, Bekannte und Verwandte werden befragt, ob denn die entsprechende Person wirklich vertrauenswürdig genug sei, um Zugang zu „streng vertraulichen“ Informationen zu erhalten – und zu den Räumlichkeiten tief im Inneren des Gebäudekomplexes zwischen Chausseestraße und Südpankepark in der Mitte Berlins, dem Hauptquartier des BND.
BND-AffäreWie die Geheimnisse aus der Geheimdienstzentrale verschwanden
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Manfred D. hat vier BND-Präsidenten als Büroleiter gedient. Nun wird ihm vorgeworfen, weit mehr als 2000 streng vertrauliche Dokumente aus dem Bundesnachrichtendienst geschmuggelt zu haben. Er soll dafür Chauffeure, Leibwächter und seine Privilegien benutzt haben.
Von Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehmberg und Jörg Schmitt, München
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