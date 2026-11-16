Manfred D. hat vier BND-Präsidenten als Büroleiter gedient. Nun wird ihm vorgeworfen, weit mehr als 2000 streng vertrauliche Dokumente aus dem Bundesnachrichtendienst geschmuggelt zu haben. Er soll dafür Chauffeure, Leibwächter und seine Privilegien benutzt haben.

Von Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehmberg und Jörg Schmitt, München