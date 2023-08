Von Ronen Steinke, Berlin

Was führt der BND eigentlich im Schilde, wenn er weltweit seine Lauscher ausfährt? Welche Gruppen in Afghanistan hört der Bundesnachrichtendienst heimlich ab, welche Telefonleitungen auf dem Balkan hackt er? Welche vertraulichen Gespräche zwischen Generälen in Asien überwacht er, welche E-Mails zwischen Politikern und Geschäftsleuten liest er mit - um das dann alles brühwarm ins bayerische Pullach zu übermitteln, in die Zentrale für "technische Aufklärung" der deutschen Spione?