Unter dem Hashtag "#followtheglitchkarnickel" will der Auslandsgeheimdienst sich der jungen Szene öffnen. Das finden nicht alle Politiker gut.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) will mit einer ungewöhnlichen Aktion mehr Hacker für den Kampf gegen internationale Bedrohungen finden. Unter dem Hashtag "#followtheglitchkarnickel" versucht der deutsche Auslands-Geheimdienst, die Hacker-Szene im Internet mit Wortwahl, Cyber-Ästhetik und einem besonderen Bildprogramm direkt zu erreichen. "Wir müssen die Sprache derer sprechen, die sich für uns interessieren sollen", sagte BND-Präsident Bruno Kahl der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Grundsätzliche Unterstützung kommt aus der Union. Aus den Reihen der Grünen wird kritisiert, beim Fachkräftemangel werde viel zu spät gegengesteuert. "Alle Leute reißen sich um Fachkräfte, die in diesem Bereich Expertise haben", sagte Kahl. Der Cyberraum biete nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren. "Diese Gefahren muss der BND erkennen und helfen, sie abzuwehren." Dazu brauche es das richtige Personal. Die BND-Hacker versuchen, für die Bundesregierung Informationen unter anderem aus den Bereichen internationaler Terrorismus, der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, Menschenhandel, Organisierte Kriminalität und Wirtschaftsspionage zu beschaffen.