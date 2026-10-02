Seit Jahren kursieren im Netz sensible Daten des Vize-Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, auch Telefonnummer und Privatadresse. Ähnliche Pannen gibt es woanders in Europa, wie Recherchen von SZ und WDR zeigen. Wie gefährlich ist das?

Über eine Handynummer lässt sich so einiges über eine Person herausfinden.

Eigentlich sollte es nicht so einfach sein, den Vize-Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND) privat ans Telefon zu bekommen. Immerhin ist der Generalmajor, Spitzname „Eisbär“, einer der ranghöchsten Geheimnisträger dieses Landes, zuständig für die strategische Militäraufklärung im Ausland.