Die politische Woche geht für Friedrich Merz an diesem Montag recht sportlich los. Der CDU-Chef und Bundeskanzler reist nach München, wo er vormittags an einer Vorstandssitzung der kleinen Schwesterpartei CSU teilnehmen soll. Hinterher ist eine Pressekonferenz mit CSU-Chef Markus Söder geplant, bei der die beiden Gelegenheit hätten, endlich mal öffentlich auszudiskutieren, wer nun Ilse Aigner als Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt vorgeschlagen hat. Bislang reklamieren beide diese Ehre für sich. So richtig erholsam für Merz verspricht dann auch der Dienstag nicht zu werden. Es tagt der Koalitionsausschuss der schwarz-roten Bundesregierung – und zwar mitten hinein in die Bedrängnis, in die sowohl der Kanzler als auch der Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) geraten sind. Beide stehen bei den eigenen Leuten massiv in der Kritik: Merz, weil er sich angeblich nicht gegen Klingbeil durchsetzen kann. Und Klingbeil, weil er sich angeblich nicht ausreichend gegen Merz durchsetzt. Klingt paradox? Ist es auch, kommentiert mein Berliner Kollege Daniel Brössler: „Verlass ist in diesem Regierungsbündnis vor allem auf das Leiden an sich selbst und den Kompromiss in letzter Minute unter Qualen.“ Dass geräuschloses Regieren auch heutzutage durchaus noch möglich ist, hat unsere Österreich-Korrespondentin Verena Mayer herausgefunden. Für eine Seite-Drei-Reportage ist sie nach Graz gefahren, die zweitgrößte Stadt des Landes, die inzwischen den Kosenamen „Leningraz“ trägt. Dort sitzt mit Elke Kahr eine Kommunistin im Rathaus, von der sich die Berliner Linke womöglich etwas abschauen könnte: Kahr und ihre KPÖ machen eine strikt sozialorientierte Politik, ohne gleich das halbe Land gegen sich aufzubringen. Wärmstens empfehlen möchte ich Ihnen auch noch einen Artikel meines Kollegen Mohamad Alkhalaf, der zum Flughafen München gefahren ist und sich am Check-in-Schalter angesehen hat, wer Flug RB289 gebucht hat. RB289 ist ein neuer Flug von Syrian Airlines – nach 15 Jahren Unterbrechung die erste Direktverbindung zwischen München und Damaskus. Kollege Alkhalaf hat von den Passagieren berührende Geschichten gehört, die nicht nur etwas über Syrien erzählen, sondern auch über Deutschland. In der Münchner Innenstadt war übrigens am Sonntag die Hölle los, ein Zustand, der dort – das wird der stolzeste Münchner zugeben – an Sonntagen keineswegs üblich ist. Die Erklärung für die berstend vollen Wirtshäuser: das NFL-Gastspiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots draußen in der Arena. Unsere Reporter Thomas Becker und Christoph Leischwitz haben beobachtet, wie es ist, wenn zehntausende Football-Fans über eine Fußball-Metropole hereinbrechen.

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wie die Geheimnisse aus der Geheimdienstzentrale verschwanden. Manfred D. hat vier BND-Präsidenten als Büroleiter gedient. Nun wird ihm vorgeworfen, weit mehr als 2000 streng vertrauliche Dokumente aus dem Bundesnachrichtendienst geschmuggelt zu haben. Er soll dafür Chauffeure, Leibwächter und seine Privilegien benutzt haben. Zum Artikel

New York Times: Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten. Zuletzt waren nur noch zwei US-Flugzeugträger im Nahen Osten stationiert. Einem Bericht der New York Times zufolge steht ein dritter Flugzeugträger, „USS Theodore Roosevelt“, unmittelbar vor seiner Ankunft in der Region. Zum Nahost-Liveblog

Bericht: Jensen Huang spricht über Rückkehr an Nvidia-Spitze. Laut einem Bericht der Financial Times arbeiten Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr. Auch er selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen. Zum Artikel

EXKLUSIV Ex-Prüfer wirft der Hausbank der EU Kontrollversagen vor. Ein früherer Kontrolleur der Europäischen Investitionsbank wirft dem Institut in einem Bericht Missmanagement und eine toxische Arbeitskultur vor. Die Bank widerspricht: Es habe sich längst vieles verbessert. Zum Artikel

Hunderttausende demonstrieren gegen Medienreform in Tschechien. Eine riesige Menschenmenge protestiert in Tschechien gegen geplante Änderungen bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Die rechte Regierung versucht zu beschwichtigen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Govtech Deutschland – Wer kontrolliert die Plattform-Tochter? Der Bund hat nach Informationen von SZ Dossier seinen Vertreter im Aufsichtsrat der Govtech Platforms GmbH noch nicht benannt. Das Bundesdigitalministerium begründet den offenen Sitz mit der laufenden Prüfung der Inhousefähigkeit des Vereins. Auch wichtig: Der weltweite Ausfall von Microsoft-Diensten hat kritische Infrastrukturen in Deutschland betroffen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trump, Xi und Putin stehen alle drei unter Druck. Am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin zu dritt – erstmals. Die Zusammenkunft bietet Möglichkeiten zur Annäherung etwa bei Atomwaffen, KI oder im Handel. Alle drei stehen innenpolitisch unter Druck. Sorgen gibt es unter US-Verbündeten in Ostasien angesichts schwelender Konflikte mit China. Wird Trump seine Bündniszusagen relativieren? Zum Briefing