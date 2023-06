In der Innenstadt von Nottingham sind drei Menschen tot auf der Straße aufgefunden worden. Drei weitere Personen seien bei einem Versuch, sie mit einem Lieferwagen zu überfahren, verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie nahm einen 31-Jährigen wegen Mordverdachts fest. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei wurden am frühen Morgen zunächst zwei Tote auf einer Straße im Zentrum der englischen Stadt entdeckt. Kurz darauf seien die Beamten zu einem Einsatz in der Nähe gerufen worden. Ein Mann habe versucht, mit einem Lieferwagen drei Menschen zu überfahren. Die verletzten Passanten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Außerhalb der Innenstadt wurde ein weiterer Mensch tot auf einer Straße gefunden.