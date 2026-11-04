Amerika hat gewählt, und die Demokraten haben nicht einfach nur gewonnen, sie haben triumphiert. Laut den Prognosen haben sie die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses erobert, selbst in Texas haben sie das Senatsrennen für sich entschieden. Unsere US-Korrespondentin Charlotte Walser schreibt, schon am Morgen gehe es nur noch darum, wie groß die blaue Welle werde.

Die große Frage aber wird nun sein, was die desaströse Niederlage seiner Republikaner mit dem amtierenden US-Präsidenten macht. Wird Donald Trump sich in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit noch unberechenbarer und rücksichtsloser geben als in der ersten? Immerhin: In einem ersten Interview mit der „New York Times“ sagte Trump, er akzeptiere das Wahlergebnis.

Ein besonders ausgeprägtes Interesse an Trumps Reaktion auf den Wahlausgang muss, aus leidvoller Erfahrung, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij haben, der am Vortag in Berlin zu Gast gewesen war – zum zwölften Mal, seit dem russischen Überfall auf sein Land 2022.

„Frieden muss würdig sein. Nur dann kann er stabil sein“, sagte Selenskij bei seinem Auftritt mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Womöglich hatte er dabei schon die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine, den USA und Russland im Kopf, die am 10. und 11. November in Abu Dhabi stattfinden soll. Die ukrainischen Unterhändler müssten dort abermals damit rechnen, schreiben meine Kollegen Sina-Maria Schweikle und Daniel Brössler, dass die USA weitgehende russische Forderungen zumindest teilweise unterstützen. Das Treffen könnte ein erster Test werden, wie sich das Ergebnis der Midterms auf die Positionierung der Trump-Administration in der Ukraine-Frage auswirkt.

Wenn Sie das Bedürfnis nach einem ganz anderen Thema verspüren: Lesen Sie das Porträt, das David Steinitz über den Autor Joe Hill geschrieben hat, der seinen echten Nachnamen lange geheim gehalten hat. Warum? Wird hier noch nicht verraten.

Midterm-Wahlen in den USA

Demokraten gewinnen Mehrheit im Senat. Die Demokraten erobern bei den Midterms laut Prognosen die Mehrheit im US-Senat zurück. Dabei gewinnen sie auch in mehreren bisherigen Hochburgen der Republikaner wie Texas. Damit haben die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Zum Newsblog zur US-Politik

Fünf Erkenntnisse aus den Wahlen. Die Demokraten jubeln, die Mehrheit im Senat ist da. Schuld daran ist vor allem US-Präsident Trump und dessen Personal. Elon Musk lernt: Mit Geld lässt sich nicht alles kaufen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Spanien: Verkehrsminister Puente tritt nach Zugunglück zurück. In Spanien hatte es vor Kurzem ein schweres Zugunglück mit 69 Toten gegeben. Puente will bei der anstehenden Wahl nicht mehr antreten. Am vergangenen Mittwoch waren zwei Hochgeschwindigkeitszüge nahe der Gemeinde Urda rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammengestoßen. Zum Artikel

Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningrad. Polizei, Grenzschutz und Militär rücken an der Grenze zu Russlands Exklave aus. Regierungschef Tusk spricht von möglichen Provokationen gegen das Nato-Mitglied. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien diese verhindert worden. Zum Artikel

Berlin: CDU bietet Sondierungen an, Grüne und SPD lehnen ab. Das Angebot von CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers kam rund sechs Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Die Parteitage von Grünen und SPD aber haben sich bereits für Koalitionsgespräche mit der Wahlsiegerin Die Linke ausgesprochen. „Und das steht natürlich“, sagte SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

BMW könnte dieses Jahr mit Autos Verlust machen. Abfindungen für Tausende Mitarbeiter, dazu das vorzeitige Aus für ältere Elektro-Modelle: Das sind die wichtigsten Gründe für die bereits zweite drastische Gewinnwarnung in weniger als fünf Monaten. Seit Jahresbeginn hat die BMW-Aktie so fast 40 Prozent an Wert verloren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Was vom Digitalgipfel bleibt. Die Bundesregierung setzt bei KI unter anderem auf Industrie, Mittelstand und Gesundheit. Der Strombedarf deutscher Rechenzentren könnte bis 2035 auf 70 Milliarden Kilowattstunden steigen. Auch wichtig: Cohere-Chef Aidan Gomez kündigt im Gespräch mit SZ Dossier an, dass ein „erheblicher“ Stellenaufwuchs in Deutschland anstehe. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chinas Vorsprung bei Quantenkommunikation im All. Sichere Schlüssel über Kontinente hinweg: Quantenkommunikation per Satellit gilt als Zukunftstechnologie für Militär, Behörden oder Banken. Während China Anwendungen bereits erprobt, kämpft Europa mit Verzögerungen. Doch so groß Chinas Vorsprung ist – der EU bleiben Chancen. Zum Briefing