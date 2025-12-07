Die Polizei ermittelt immer häufiger gegen Menschen, die Politiker beleidigt haben sollen. Im vergangenen Jahr seien 4439 Verstöße gegen den Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst worden, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts der Welt am Sonntag. 2023 waren es mit 2598 Verstößen demnach deutlich weniger. 2022 habe die Zahl noch bei 1404 Verstößen gelegen. Paragraf 188 schützt Politikerinnen und Politiker vor öffentlichen Beleidigungen, Verleumdung und übler Nachrede. Wer dagegen verstößt, kann eine Freiheits- oder Geldstrafe erhalten. Paragraf 188 in seiner heutigen Fassung wurde 2021 eingeführt. Die AfD-Fraktion im Bundestag hatte sich zuletzt für eine Abschaffung des Paragrafen eingesetzt.