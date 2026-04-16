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Innere SicherheitBKA registriert Rekordzahl politisch motivierter Straftaten

Lesezeit: 2 Min.

Ein halbes Jahr nach dem Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung rücken Polizisten im März  zu einer Razzia in der Reichenberger Straße in Kreuzberg aus, in der ein linker Buchladen liegt.
Ein halbes Jahr nach dem Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung rücken Polizisten im März  zu einer Razzia in der Reichenberger Straße in Kreuzberg aus, in der ein linker Buchladen liegt. Soeren Stache/DPA

Fast 86 000 Mal Hass, Hetze und Gewalt: Noch nie seit 2001 hat das Bundeskriminalamt so viele politische Delikte gezählt. Die größte Gefahr kommt weiter von rechts, doch linke Kriminalität nimmt stark zu.

Von Markus Balser, Berlin

Wie aufgeheizt die politische Stimmung im Land ist – und welche Folgen das hat? Das Bundeskriminalamt führt darüber Jahr für Jahr Buch. In den vergangenen Wochen haben die Fahnder in Wiesbaden Daten des Landes für die Statistik politisch motivierter Kriminalität zusammengetragen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung liefert das Ergebnis ein erschreckendes Bild: Mit 85 837 Straftaten (plus zwei Prozent) hat die Zahl der politisch motivierten Straftaten einen neuen Rekordwert erreicht. Nie zuvor seit Beginn der gemeinsamen Bund-Länder-Erhebung im Jahr 2001 kamen die Fahnder auf eine so hohe Zahl. Allein seit 2015 hat sich die Zahl der erfassten Taten mehr als verdoppelt.

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