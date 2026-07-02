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AfDWarum Björn Höckes Sprecher Sicherheitsbehörden alarmiert

Lesezeit: 6 Min.

Der Österreicher Hans-Jörg Jenewein ist Pressesprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, rechts neben ihm der Thüringer Fraktions- und Parteichef Björn Höcke.
Der Österreicher Hans-Jörg Jenewein ist Pressesprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, rechts neben ihm der Thüringer Fraktions- und Parteichef Björn Höcke. Jacob Schröter/Imago

Schlagring mit Totenkopfgravur und Russland-Verbindungen: Ein früherer FPÖ-Politiker soll Thüringens AfD-Fraktion von Björn Höcke beim Aufstieg helfen. Sicherheitskreise sind besorgt.

Von Markus Balser, Tim Frehler, Verena Mayer und Jörg Schmitt, Berlin/Erfurt/Wien/München

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Für einen Pressesprecher ist Hans-Jörg Jenewein erstaunlich wenig gesprächig. Das liegt möglicherweise an dem Ort, an dem sich der Sprecher von Björn Höckes AfD-Fraktion in Thüringen an diesem Junivormittag befindet: Saal 103 des Wiener Landesgerichts. Hier wurde der Österreicher soeben zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

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