Für einen Pressesprecher ist Hans-Jörg Jenewein erstaunlich wenig gesprächig. Das liegt möglicherweise an dem Ort, an dem sich der Sprecher von Björn Höckes AfD-Fraktion in Thüringen an diesem Junivormittag befindet: Saal 103 des Wiener Landesgerichts. Hier wurde der Österreicher soeben zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.