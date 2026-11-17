AfD-Politiker arbeiten schon länger an der Umdeutung der deutschen Geschichte. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Volkstrauertag. Höcke nutzt den Anlass für eine weitere Provokation gegen Juden in Deutschland.

Björn Höcke, der Chef der Thüringer AfD, hat mit einer Rede zum Volkstrauertag am Sonntag Empörung ausgelöst. In Heiligenstadt im thüringischen Landkreis Eichsfeld sagte Höcke, der Volkstrauertag sei „kein französischer, kein englischer, kein russischer, kein jüdischer Volkstrauertag, sondern ein deutscher Volkstrauertag“. Damit sprach Höcke, so musste man das verstehen, Jüdinnen und Juden ab, Deutsche zu sein.