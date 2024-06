Er sei „völlig unschuldig“, sagte Höcke vor Gericht. „Ich weiß, dass ich verurteilt werde. Aber das fühlt sich für mich nicht gerecht an.“ Höcke sagte, er habe nicht damit gerechnet, dass Anwesende das dritte Wort aussprechen würden. Die Staatsanwaltschaft bewertet sein Vorgehen hingegen als Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und hat ihn deswegen angeklagt. Sowohl Höcke wie auch das Publikum hätten gewusst, dass es sich um einen verbotenen Nazi-Spruch handelt. „Alles für Deutschland“ war die Parole der früheren Sturmabteilung (SA) der Nazi-Partei NSDAP.

In einem ersten Verfahren, das sich um die gleiche Parole drehte, hatte ihn dasselbe Gericht im Mai zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen je 130 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Höcke Revision einlegte. Er argumentierte vor Gericht, selbst als ehemaliger Geschichtslehrer habe er die Parole nicht gekannt, als er sie im Mai 2021 bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Merseburg in Sachsen-Anhalt aussprach. Das Gericht sah das anders und befand, der Politiker wisse, was er sage, und teste zugleich die Grenzen aus. Die nun angeklagte Verwendung des Spruchs fiel in eine Zeit, in der das Strafverfahren wegen des ersten Falls bereits lief.

Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine neuerliche Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe. Letztere könnte zudem mit dem Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts verbunden sein. Höcke, der sowohl Landes- als auch Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen ist, tritt dort auch als deren Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 1. September an.

Bereits kurz nach Beginn des Prozesses am Montag wurde er unterbrochen, da Höckes Verteidiger noch vor Verlesung der Anklage die Einstellung des Verfahrens beantragten. Die beiden Anwälte Höckes zweifelten die Zuständigkeit des Landgerichts an und beklagten außerdem eine mediale Vorverurteilung ihres Mandanten, die ein faires Verfahren unmöglich mache. Das Gericht lehnte die Anträge ab. Anders als von der Verteidigung dargestellt, gebe es keine Fehler im bisherigen Verfahren und auch keine Verfahrenshindernisse, sagte der Vorsitzende Richter Jan Stengel.