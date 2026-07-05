Björn Höcke befeuert gern den Nimbus vom mächtigen Mann im Hintergrund, der aus Erfurt die Geschicke der AfD lenkt. Wie weit reicht sein Einfluss tatsächlich?

Es ist kurz vor 11 Uhr am Samstag, als sich die Scheinwerfer und Kameras in der Erfurter Messehalle zum ersten Mal auf Björn Höcke richten. Als Chef des gastgebenden Landesverbandes steht ihm ein Grußwort zu. Höcke also betritt die Bühne, drapiert eine Deutschlandflagge über dem Rednerpult und legt los.