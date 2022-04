Wird hier das Staatsvermögen verspielt? Als die Regierung Geldautomaten aufstellte, an denen man Dollar und Bitcoin umtauschen kann, steckten Demonstranten sie in Brand. Seitdem stehen oft schwer bewaffnete Soldaten an den Maschinen.

Von Christoph Gurk, San Salvador / El Zonte

Roman Martínez erinnert sich noch gut an den Tag, an dem die Zukunft begann. Es war der 5. Juni 2021, früher Abend, er saß in seinem Haus in El Zonte, einem Dorf an der Pazifikküste El Salvadors, mit bunten Hütten, Palmen, Schotterstraßen. Draußen funkelten die Sterne, auf einem Bildschirm lief die Live-Übertragung einer Konferenz in Miami. Es ging um Kryptowährungen, um Bitcoins, ein Freund hatte Martínez gesagt, er solle unbedingt zusehen, es werde etwas Außergewöhnliches passieren.