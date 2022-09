Die Deutsche Bischofskonferenz hat empört auf einen NS-Vergleich des Schweizer Kurienkardinals Kurt Koch reagiert. "Wenn diese öffentliche Entschuldigung nicht umgehend geschieht, werde ich eine offizielle Beschwerde beim Heiligen Vater einreichen", sagte der Konferenzvorsitzende Georg Bätzing am Donnerstag in Fulda. "Die Vollversammlung der Bischöfe hat mit Entsetzen auf diese Äußerung reagiert, mit der sich Kardinal Koch in der theologischen Debatte disqualifiziert." Schon seit längerem habe Koch versucht, das Reformprojekt Synodaler Weg zu delegitimieren. Die neue Äußerung sei aber eine "inakzeptable Entgleisung". Koch hatte in der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost über Parallelen zwischen aktuellen kirchlichen Diskussionen und solchen aus der NS-Zeit gesprochen: "Es irritiert mich, dass neben den Offenbarungsquellen von Schrift und Tradition noch neue Quellen angenommen werden; und es erschreckt mich, dass dies - wieder - in Deutschland geschieht."