Der katholische Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat den Umgang seiner Kirche mit Segensfeiern für homosexuelle Paare kritisiert. In der Praxis fänden solche Segnungen bereits statt, obwohl sie gegen die kirchliche Ordnung verstießen, schrieb er in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für die Bistumszeitung Glaube und Leben: "Seelsorgerinnen und Seelsorger haben Menschen begleitet und über das Gute ihres Lebens den Segen gesprochen." Als Bischof halte er es für "wenig sinnvoll", bewusst die Augen vor dieser Entwicklung zu verschließen oder gar einen Segen wieder rückgängig machen zu wollen. Aufgabe der Kirche sei es, Menschen zu begleiten und nicht, über sie zu urteilen: "Nicht wenige Menschen, die homosexuell empfinden, gehören zur Kirche und sind im besten Sinn wirklich fromm." Zugleich erteilte Kohlgraf einer kirchlichen Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, wie sie in den meisten evangelischen Landeskirchen möglich ist, eine klare Absage: "Die sakramentale Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau auch mit der Offenheit für Nachkommenschaft. Dazu stehe ich als katholischer Bischof." Auch sollten Segnungsfeiern der Form nach keiner Trauung ähneln.