Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben zu einem stärkeren Klimaschutz aufgerufen. Ein Beitrag dazu sei es, die Tradition des fleischlosen Freitags wiederzuentdecken, sagte der Münsteraner Weihbischof Rolf Lohmann am Mittwoch im Kloster Steinfeld in der Eifel: „Der Verzicht ist nicht nur für den Körper positiv, sondern gleichzeitig auch für das Klima positiv.“ Im Gedenken an Karfreitag, an dem Jesus starb, verzichten Katholiken laut kirchlicher Tradition freitags auf den Konsum von Fleisch. Es gehe aber nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, betonte Lohmann.Die Grünen hatten 2013 in ihrem Wahlprogramm auf die ökologischen Schäden der Fleischproduktion hingewiesen und einen fleischlosen „Veggie Day“ für Kantinen vorgeschlagen. Sie ernteten damit einen Sturm der Entrüstung.