Die Vorsitzenden von vier europäischen Bischofskonferenzen richten sich mit einem eindringlichen Europa-Appell an die Öffentlichkeit: „Die Welt braucht Europa“, heißt es in dem Text, der an diesem Freitag zeitgleich in vier Sprachen veröffentlicht werden soll. Die Erklärung mit dem Titel „Christen für Europa“ liegt der SZ exklusiv vorab vor. Sie ist eine Aufforderung an die Christinnen und Christen in den europäischen Ländern, sich entschlossen für ein geeintes, solidarisches und weltoffenes Europa einzusetzen. Das Projekt Europa sei mehr als nur eine Wirtschaftsunion, es sei Ausdruck gemeinsamer Werte.