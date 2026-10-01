Die katholischen Bischöfe warnen vor einem „Paradigmenwechsel“, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt die Regierung übernehmen. „Die AfD stellt die Grundwerte unseres Zusammenlebens infrage, sie möchte ein anderes Deutschland “, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer. Am Donnerstag endete in Fulda nach viertägigen Beratungen die Herbstvollversammlung der Bischöfe.

„Es ist erschreckend, dass 30 Prozent der Katholikinnen und Katholiken eine Partei wählen, deren Programm, Rhetorik und politische Ausrichtung dem christlichen Gottes- und Menschenbild diametral widerspricht“, sagte Wilmer mit Blick auf die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt. Dem Bistum Magdeburg, dem unter einer AfD-Regierung erhebliche Kürzungen drohen, versicherte er die „volle Solidarität“ der anderen Diözesen Deutschlands.

Niemand kann sich alleine retten, Deutschland kann sich nicht alleine retten. Bischof Heiner Wilmer

Vor zweieinhalb Jahren hatten die katholischen Bischöfe einstimmig eine viel beachtete Erklärung verabschiedet, in der sie den völkischen Nationalismus, wie ihn die AfD vertritt, mit dem Christentum für unvereinbar erklärt. Hinter diese Erklärung gehe man „keinen Schritt zurück“, sagte Wilmer. Die katholische Kirche werde sich weiterhin da zu Wort melden, wo „Hass und Hetze“ und das „Narrativ einer defekten Demokratie“ verbreitet werden. Das Gebot der Nächstenliebe und der gleichen Würde aller Menschen sei „unverhandelbare Grundhaltung“ der Kirche.

„Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir gehören zusammen“, so Wilmer. „Niemand kann sich alleine retten, Deutschland kann sich nicht alleine retten, Europa kann sich nicht alleine retten“, sagte der Bischof. Politik dürfe sich nicht von extremen politischen Rändern bestimmen lassen. Es brauche eine handlungsfähige Mitte.

An Forderungen nach einem AfD-Verbotsverfahren wollen sich die Bischöfe nicht beteiligen, dies sei nicht die Aufgabe der katholischen Kirche. „Das ist Sache des Bundesverfassungsgerichts“, sagte Wilmer. Mit Wählern der Partei wolle die Kirche im Dialog bleiben. Das sei allerdings nicht leicht, da es kaum Anfragen von AfD-Wählern gebe.

Erst am Montag hatte sich auch Papst Leo XIV. zur Situation in Deutschland geäußert und die Haltung der Bischöfe zum völkischen Nationalismus gewürdigt. Im Flugzeug auf dem Rückweg von seinem Frankreich-Besuch sagte er, es gebe in Deutschland „Anzeichen für eine Vermischung rechtsextremer Standpunkte mit einer bestimmten Art von Religion, die kein authentischer Ausdruck des Christentums ist“.