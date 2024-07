„Es wird a Wein sein“, so lautet der Titel eines bekannten Wienerlieds. Immer öfter ist der edle Tropfen biologischen Ursprungs. Wie die Österreich Wein Marketing kürzlich mitteilte, überspringt die biologisch zertifizierte Anbaufläche heuer die Marke von 10 000 Hektar, anders ausgedrückt: Fast auf einem Viertel der Rebfläche reifen derzeit Bioweintrauben heran. In Deutschland lag der Anteil ökologisch bewirtschafteter Weinhänge laut den aktuellsten vorliegenden Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) im Jahr 2022 bei 13 800 Hektar, das entsprach einem Anteil von 13,6 Prozent an der deutschen Gesamtrebfläche.