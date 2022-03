Im UN-Sicherheitsrat beschuldigt Russland die USA, in der Ukraine Biowaffen entwickelt zu haben. Die Verschwörungstheorie macht sich auch in den USA breit.

Von Fabian Fellmann, Washington

Es ist ein giftiges Gemisch, das sich unter Verschwörungstheoretikern ausbreitet und am Freitag bis in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York vorgedrungen ist. Die ukrainische Regierung entwickle mit Hilfe der USA in geheimen Labors Biowaffen, behauptete der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Antalya. Nach ergebnislos verlaufenen Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba musste sich Lawrow für den Beschuss einer Geburtsklinik in Mariuopol rechtfertigen. Den rhetorischen Gegenangriff lancierte er mit dem Vorwurf der Biowaffen-Labors. Noch am Donnerstag berief Russland zu dem Thema eine dringliche Sitzung des Sicherheitsrats für Freitag ein.

Seit Monaten hat Russland den Boden für die Propaganda-Aktion vorbereitet. Gerüchte über angebliche Geheimlabors der USA kursieren schon seit Jahren, besonders in prorussischen Kreisen in der Ukraine. Im vergangenen Herbst sahen sich die ukrainischen Behörden deswegen zu einem Dementi gezwungen. Russland befeuerte die Theorien seit Januar zuerst über soziale Medien wie Telegram, im Februar redete auch Wladimir Putin vage von angeblichen Massenvernichtungswaffen in der Ukraine. Inzwischen hat Russland die Erzählung verdichtet mit einem Bericht des Verteidigungsministerium und der Veröffentlichung einer ganzen Reihe von Dokumenten, welche die Rolle ukrainischer Labors als Herstellungsorte von amerikanischen Biowaffen belegen sollen.

Alle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die angeblichen Geheimlabors sind indes keineswegs geheim, sondern Teil eines von den USA finanzierten Programmes zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen, über das die USA regelmässig Rechenschaft ablegen. Detaillierte Unterlagen zu den Aktivitäten in der Ukraine hat die US-Botschaft in Kiew auf ihrer Webseite veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die USA Sicherheitsmaßnahmen für teilweise antiquierte Labors finanzierten. Und dass dort auch Forschung betrieben wird, um Pandemien, die von Biowaffen oder natürlich mutierten Viren ausgehen, zu bekämpfen - konkret genannt werden unter anderem Anthrax, Pocken oder auch die Vogelgrippe.

Russland behauptet nun, diese Labors hätten nur als Fassade für heimliche Biowaffenprogramme gedient, um Russland zu bedrohen. Die Absenz von Belegen deutet Lawrow in einen Beleg für die Existenz der Labore um: "Das ist nicht verwunderlich." Es handle sich ja um ein geheimes Programm. Aufgenommen wurden die Behauptungen in den vergangenen Wochen von chinesischen Offiziellen und Medien: Sie beschuldigen die USA, solche Labors weltweit, unter anderem in der Nachbarschaft Chinas zu betreiben. Das dürfte eine Retourkutsche dafür sein, dass US-Präsident Donald Trump die Covid-Pandemie als Produkt chinesischer Labors beschrieb.

Vorbereitung eines Biowaffen-Angriffs

Die USA befürchten, dass Russland mit den Behauptungen zwei Strategien verfolgt. Zum einen erfinde der Kreml "falsche Behauptungen", "um seine eigenen schrecklichen Aktionen" in der Ukraine zu rechtfertigen, sagte Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums, diese Woche. Zum andern könnte Russland mit dem Lügengebilde den Einsatz eigener Chemiewaffen in der Ukraine vorbereiten. Davor hatte schon am Sonntag Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, gewarnt.

Bei einer Sitzung des Sicherheitsrats zum Krieg in Syrien und dem mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen unterstrichen die Vertreter der USA und Großbritanniens diesen Verdacht. Russland habe über die Biowaffen in Syrien gelogen und mache das nun erneut. "Die Parallelen zum russischen Vorgehen in Syrien sind klar", sagte der Brite James Kariuki. "Wir sehen in der Ukraine das vertraute Gespenst der russischen Desinformation."

In den USA verbreiten rechte Aushängeschilder wie Tucker Carlson die russischen Behauptungen nun eifrig. "QAnon" hat daraus bereits die Mutter aller Verschwörungstheorien gestrickt: Russland führe in der Ukraine Krieg, weil US-Chefepidemiologe Anthony Fauci dort an der nächsten Version des Covid-19-Virus arbeite.