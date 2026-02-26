Die Bilder gingen damals um die Welt. Bill und Hillary Clinton Mitte Februar 1999 im Rosengarten des Weißen Hauses. Er – gedeckter Anzug und Krawatte, sie – dunkles Kleid und dreireihige Perlenkette um den Hals. Gerade hatte der Senat den damaligen US-Präsidenten vom Vorwurf der Falschaussage unter Eid und Behinderung der Justiz freigesprochen. Er sollte über eine Affäre mit der jungen Praktikantin Monica Lewinsky im Oval Office gelogen haben. Doch kein Millimeter passte zwischen die beiden Clintons, als sie sich nach dem Verfahren den Fragen der Reporter im Rosengarten stellten. Hillary hielt, wie immer, zu ihrem Bill, eisern und entschlossen.
Die Clintons und die Epstein-Affäre„Um die Aufmerksamkeit von Trump abzulenken“
Bill und Hillary Clinton müssen wegen angeblicher Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor einem Kongressausschuss aussagen. Sie halten das für politisch motiviert.
Von Reymer Klüver
