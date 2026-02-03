In rund einem Monat wird in Baden-Württemberg gewählt. Grund, nervös zu sein, hat vor allem Grünen-Ministerpräsidentenkandidat Cem Özdemir, die Grünen liegen laut Umfragen mehrere Prozentpunkte hinter der Union. Alt-Landesvater Winfried Kretschmann hat ihm das Ministerpräsidentenamt nicht vorab übergeben. Er startet ohne Amtsbonus in die Wahl.

Es gehört zum Politikerleben in solchen Momenten trotz der Angst vor Fehlern in der entscheidenden Phase des Wahlkampfs nicht langweilig zu werden. „In der grünen Familie sind wir so was wie die CSU der Grünen“, sagt Özdemir im Interview mit meinen Kollegen Max Ferstl und Roland Muschel, „wir folgen einem unabhängigen Kurs, der zum Land passt“. Der Vergleich ist immerhin nicht langweilig.

Er wolle „alles dafür tun", dass Baden-Württemberg auch in Zukunft Autoland bleibt“. Ein Beispiel: Wenn chinesische Autokonzerne in Deutschland produzieren, sollten sie mit Zulieferern vor Ort arbeiten müssen, so Özdemirs Plan. Bürokratie will er radikal abbauen, Standort- und Energiekosten „müssen runter“. Klingt tatsächlich nach CSU – und vielleicht dem Versuch, meine Heimatstadt Stuttgart davor zu bewahren, ein ähnliches Schicksal wie die frühere US-Autohochburg Detroit zu erfahren, früher als „Motor City“ bekannt.

Die chinesische Regierung übrigens beschäftigt sich ebenfalls mit der Autoindustrie: Sie streicht Subventionen für heimische E-Autos. „Die Stützräder sind ab“, schreiben Christina Kunkel und Gregor Scheu aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die Aktie des Konzerns BYD sackte in Hongkong direkt um fast acht Prozentpunkte ab. Dahinter stecke mehr als Sparsamkeit, Peking wolle die Branche „Schritt für Schritt auf eigene Beine stellen“. Für BYD bedeute das, sich neue Absatzmärkte suchen zu müssen – vor allem in Europa. Da kommt Özdemirs Vorschlag gerade recht.

Was heute wichtig ist

Die Clintons wollen nun doch im Epstein-Fall aussagen. Bislang hatte sich das Ehepaar Clinton geweigert, zum Fall Epstein vor dem US-Kongress auszusagen. US-Medien berichten, der frühere US-Präsident Bill Clinton habe eingelenkt, um einem drohenden Verfahren wegen Missachtung des Kongresses zuvorzukommen. Clinton bestreitet, von Epsteins Missbrauchsring gewusst zu haben. Zum Liveblog zur US-Politik

Elon Musk legt SpaceX und KI-Firma xAI zusammen. Der Tech-Milliardär will Rechenzentren im All bauen können. Deswegen legt er die KI-Firma xAI mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zusammen. Zudem kann er xAI mit Milliarden aus den Kassen von SpaceX versorgen. Zum Artikel

Wer ist Kevin Warsh? Die Wall Street kann mit dem Kandidaten Donald Trumps für die Führung der US-Notenbank leben. Begeistert ist die Finanzwelt von dem ehemaligen Investmentbanker Kevin Warsh nicht. Sie hoffen, dass Warsh die US-Notenbank zumindest nicht umgehend zur Marionette von Trump machen wird. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

