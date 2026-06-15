Viele Reformen, wenig Fortschritt: Der nationale Bildungsbericht 2026 zeigt detailreich, wo die größten Probleme liegen. Ein Überblick über sechs große Trends und Herausforderungen.

Trotz zahlreicher Reformen der vergangenen Jahre kommt das deutsche Bildungssystem bei zentralen Aufgaben bislang nicht voran. In einigen Bereichen gibt es sogar einen weiteren Abwärtstrend. Immer mehr Kinder verfehlen etwa grundlegende Kompetenzstandards, der Fachkräftemangel ist größer geworden und in Deutschland beeinflusst die soziale Herkunft eines Kindes weiterhin maßgeblich seine Zukunft.