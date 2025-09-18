Ein Großteil der Schüler fühlt sich laut einer Umfrage an der Gestaltung des Schulunterrichts nur wenig beteiligt. So hätten 63 Prozent der befragten Schüler angegeben, selten oder nie darüber mitbestimmen zu können, welche Themen und Inhalte sie im Unterricht bearbeiten, betonte die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag bei der Veröffentlichung der Erhebung. 55 Prozent gaben demnach an, kaum Einfluss auf die verwendeten Methoden und Materialien nehmen zu können. Die Stiftung plädiert daher dafür, über alle Schulformen hinweg jungen Menschen die Chance zur Mitgestaltung zu geben. Vor allem Ganztagsschulen zeigten, dass Mitbestimmung gelingen könne. Insgesamt gebe es jedoch Verbesserungsbedarf.