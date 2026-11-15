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Vorschlag eines ehemaligen BildungspolitikersMehr Deutsch, mehr Mathe, mehr Lehrer

Lesezeit: 3 Min.

„Natürlich müssen unsere Schulen besser werden“: Der damalige Hamburger Schulsenator Ties Rabe im Jahr 2023 bei einem Klassenbesuch in Hamburg-Harburg.
„Natürlich müssen unsere Schulen besser werden“: Der damalige Hamburger Schulsenator Ties Rabe im Jahr 2023 bei einem Klassenbesuch in Hamburg-Harburg.
Foto: Marcus Brandt/dpa

Glaubt man Hamburgs ehemaligem Bildungssenator Ties Rabe, ist die Bildungskrise erstaunlich leicht zu lösen. Immerhin kann er ja klare Erfolge für seine Stadt vorweisen. Nur billig würde es nicht.

Rezension von Lilith Volkert

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Ties Rabe ist erst ein paar Wochen Bildungssenator in Hamburg, da wird er von den Ergebnissen einer Bildungsstudie überrascht. Der SPD-Politiker muss der Presse erklären, warum die Schülerinnen und Schüler der Hansestadt so miserabel abgeschnitten haben. Sein Team beruhigt ihn: Er solle sagen, Stadtstaaten hätten einfach schwierigere Bedingungen als Flächenländer, und Hamburg liege ja auch nur auf dem drittletzten Platz. Rabe wundert sich, wie leicht er damit durchkommt, berichtet er später.

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