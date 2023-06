Von Kathrin Müller-Lancé

Seit Wochen diskutiert Deutschland über den Lehrermangel. Eine Gruppe, die dabei nicht unbedingt im Fokus steht, ist die der Schulleiterinnen und Schulleiter. Dabei ist die Stimmung unter ihnen, vorsichtig ausgedrückt, gedämpft. Jeder Vierte denkt darüber nach, die eigene Schule zu verlassen. Mehr als die Hälfte der Schulleitungen empfindet ihr Arbeitstempo als belastend, 40 Prozent von ihnen arbeiten mehr als 50 Stunden die Woche. Das geht aus einer repräsentativen Studie hervor, die die Wübben-Stiftung in Auftrag gegeben hat.

"Ich laufe dem Tagesgeschäft eigentlich immer hinterher", sagt die Leiterin einer Düsseldorfer Realschule, Sünke Rieke, bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch. Sie habe an diesem Morgen schon um sechs Uhr die erste Mail verschickt, sei danach in der Schwimmhalle zum Unterricht gewesen. Wenn sie dann zurück in die Schule komme, warteten gleich wieder zehn Personen mit dringenden Anliegen auf sie.

Durchschnittlich ein Drittel ihrer Arbeitszeit verbringen Schulleitungen der Studie zufolge mit Verwaltungsarbeit. Nur 19 Prozent machen Aufgaben aus, die mit Unterricht und dem Lehrplan zu tun haben, nur 13 Prozent Zeit mit Schülerinnen und Schülern. Die Fähigkeiten, die es für ihren Beruf braucht, lernen viele Schulleiter nebenbei. Die überwiegende Mehrheit hat keine zusätzliche Ausbildung an einer Hochschule durchlaufen, knapp die Hälfte hat gar keine formale Qualifikation für die Leitungsposition.

Wie die Studie zeigt, denken heute noch mehr Direktorinnen und Direktoren über einen Schulwechsel nach als vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu 2019 ist der Anteil um acht Prozentpunkte gestiegen. Als häufigste Gründe für den Wunsch nach Wechsel nannten die Befragten zu wenig Unterstützung, eine nicht angemessene Bezahlung und den Wunsch nach beruflicher Entwicklung.

Insgesamt ergebe sich "ein Bild von Licht und Schatten", sagt am Mittwoch der Bildungsforscher Pierre Tulowitzki, der die Studie mit durchgeführt hat. Immerhin 54 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ausgesprochen gerne an ihrer Schule arbeiten. Mit der Unterstützung aus dem Kollegium ist eine große Mehrheit zufrieden.

Deutlich weniger zufrieden sind die Schulleitungen hingegen mit ihrem Verhältnis zur Schulaufsicht. Ein gutes Drittel der Befragten gab an, sich von den Behörden verlassen zu fühlen. Das ist Bildungsforscher Tulowitzki zufolge ein "Anzeichen für eine Vertrauenskrise".